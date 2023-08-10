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Кулеба про "зернову угоду": Ердоган - єдина людина, яка може переконати Путіна

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Україна, Четвер 10 серпня 2023 22:59
Кулеба про "зернову угоду": Ердоган - єдина людина, яка може переконати Путіна Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган є чи не єдиною людиною в світі, яка може переконати російського диктатора Володимира Путіна повернутися до "зернової угоди".

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ повідомив, що Ердоган має збалансовані відносини між Москвою та Києвом, тому він має найкращі шанси відновити угоду за посередництва ООН.

"Думаю, не буде перебільшенням сказати, що президент Ердоган, мабуть, єдина людина у світі, яка може переконати президента Путіна повернутися до Чорноморської зернової ініціативи", - сказав Кулеба.

Що сталось з "зерновою угодою"

Нещодавно країна-терорист Росія заявила про "призупинення" своєї участі в "зерновій угоді" через нібито невиконання її умов. Після цього експорт українського зерна Чорним морем було припинено, а президент Володимир Зеленський висловив готовність продовжити дію угоди в тристоронньому форматі.

Зокрема після виходу з угоди Росія вдалась до ударів по чорноморських портах, а Україна завдяки морським дронам атакували російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у порту Новоросійська й нафтовий танкер SIG у Керченській протоці.

Тим часом Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі". Зокрема він закликав Захід допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною.

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