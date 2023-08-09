Ердоган запропонував розширити зернову угоду

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що має намір відродити зернову угоду в "розширеному масштабі", закликавши західні країни допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"У нас був ще один шанс дізнатися з перших рук про вимоги та очікування Росії під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним", - сказав Ердоган.

Контакти для перезапуску ініціативи "з розширеним охопленням" продовжуються, але рішення залежить від того, "чи виконають західні країни свої обіцянки", додав він, не уточнивши, які зобов'язання було порушено.

"На жаль, у попередній період принцип лояльності не дотримувався. Не було вжито жодних дипломатичних кроків, щоб перетворити позитивну атмосферу, створену Чорноморською ініціативою, на припинення вогню, а потім і постійний світ", - сказав Ердоган.

Зернова угода

Протягом усього року операції з зерна, що завершилася в липні, Росія неодноразово вимагала зусиль щодо покращення власної торгівлі продовольством та добривами, включаючи відновлення роботи аміакопроводу, що проходить через Україну, та повторне підключення її Россельхозбанка до системи SWIFT.

Коли минулого місяця Росія вийшла з угоди, ООН, яка допомогла укласти початковий договір разом з Туреччиною, заявила, що "добилася проривів у деяких із найскладніших областей спрощення процедур торгівлі" і працювала з приватними банками та страховими компаніями, щоб знайти рішення. Експорт зерна з Росії стійкий, а продаж добрив наближається до повного відновлення, заявили в ООН.

Ердоган і Путін говорили минулого тижня вперше з того часу, як Росія вийшла з угоди щодо зерна, телефоном, щоб обговорити запланований візит російського лідера до Туреччини наприкінці цього місяця.

Після виходу з угоди Росія неодноразово бомбила українські порти та зернові склади, що викликало звинувачення з боку України та Заходу в тому, що вона використовує продовольство як зброю війни, а світові ціни на зерно знову зросли.