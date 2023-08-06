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Сам вже не стоїть. З'явились нові фотографії пошкодженого "Оленегорского горняка"

Новость на русском →
Неділя 06 серпня 2023 11:36
Сам вже не стоїть. З'явились нові фотографії пошкодженого "Оленегорского горняка" Фото: "Оленегорський горняк" (wikimedia.org/User:Kora27)
Автор: Сергій Пишкін

До мережі потрапили нові супутникові кадри на яких можна побачити пошкоджений дронами корабель "Оленегорський горняк". Наразі він розташований в порту Новоросійська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InformNapalm.

Зазначається, що біля "Оленегорського горняка" можна побачити:

  • плавучий кран;
  • аварійно-рятувальне судно;
  • два водолазних катери.

Пошкоджений корабель підтримують кранами, щоб відремонтувати пошкодження.

Сам вже не стоїть. З'явились нові фотографії пошкодженого &quot;Оленегорского горняка&quot;

Фото: "Оленегорський горняк" (t.me/informnapalm)

Атака морських дронів на Новоросійськ

В ніч на 4 серпня морські дрони атакували портове місто Новоросійськ. Спочатку вибухи лунали в районі Південної Озерівки, а вже пізніше серія пролунала у Мисхако.

Міноборони Росії, як завжди, заявило про "відбиття" атаки, однак пізніше до мережі потрапили фотографії з пошкодженим кораблем.

Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

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