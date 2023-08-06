Сам вже не стоїть. З'явились нові фотографії пошкодженого "Оленегорского горняка"

До мережі потрапили нові супутникові кадри на яких можна побачити пошкоджений дронами корабель "Оленегорський горняк". Наразі він розташований в порту Новоросійська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на InformNapalm .

Зазначається, що біля "Оленегорського горняка" можна побачити:

плавучий кран;

аварійно-рятувальне судно;

два водолазних катери.

Пошкоджений корабель підтримують кранами, щоб відремонтувати пошкодження.

Фото: "Оленегорський горняк" (t.me/informnapalm)

Атака морських дронів на Новоросійськ

В ніч на 4 серпня морські дрони атакували портове місто Новоросійськ. Спочатку вибухи лунали в районі Південної Озерівки, а вже пізніше серія пролунала у Мисхако.

Міноборони Росії, як завжди, заявило про "відбиття" атаки, однак пізніше до мережі потрапили фотографії з пошкодженим кораблем.

Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".