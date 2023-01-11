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Кулеба заявив Столтенбергу про важливість постачання західних танків Україні

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні, 11 січня, провів розмову з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

Зокрема, міністр закордонних справ подякував Столтенбергу за підтримку України у 2022 році та закликав продовжувати її й цього року. Політики також обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі.

"Я поінформував Столтенберга про ситуацію на передовій і наголосив на важливості забезпечення України танками західного типу", - написав Кулеба.

Нагадаємо, Франція та Польща намагаються переконати Німеччину розблокувати постачання танків Leopard 2 Україні. Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не піде на такий крок самостійно.

Окрім того, Польща може передати Україну "символічну" кількість танків Leopard 2.

До того ж, у Фінляндії заявляли про можливу передачу Україні бойових танків Leopard 2, якщо таке рішення буде ухвалено в Європі на широкому рівні.

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НАТОДмитро КулебаЄнс Столтенберг