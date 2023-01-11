RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба заявил Столтенбергу о важности поставок западных танков Украине

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня, 11 января, провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

В частности, министр иностранных дел поблагодарил Столтенберга за поддержку Украины в 2022 году и призвал продолжать ее и в этом году. Политики также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

"Я проинформировал Столтенберга о ситуации на передовой и отметил важность обеспечения Украины танками западного типа", - написал Кулеба.

Напомним, Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки танков Leopard 2 Украине. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно.

Кроме того, Польша может передать Украину "символическое" количество танков Leopard 2.

К тому же в Финляндии заявляли о возможной передаче Украине боевых танков Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОДмитрий КулебаЙенс Столтенберг