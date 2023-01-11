Кулеба заявил Столтенбергу о важности поставок западных танков Украине

В частности, министр иностранных дел поблагодарил Столтенберга за поддержку Украины в 2022 году и призвал продолжать ее и в этом году. Политики также обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе.

"Я проинформировал Столтенберга о ситуации на передовой и отметил важность обеспечения Украины танками западного типа", - написал Кулеба.

Напомним, Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки танков Leopard 2 Украине. Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно.

Кроме того, Польша может передать Украину "символическое" количество танков Leopard 2.

К тому же в Финляндии заявляли о возможной передаче Украине боевых танков Leopard 2, если такое решение будет принято в Европе на широком уровне.

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