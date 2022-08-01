Кулеба о запуске "зернового коридора": День облегчения для всего мира

В понедельник, 1 августа, первое за более чем 5 месяцев судно с украинским продовольствием вышло из порта Одессы. В МИД Украины назвали это событие "днем облегчения для всего мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы МИД Дмитрия Кулебы в Twitter .

"День облегчения для всего мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, поскольку первое украинское зерно покидает Одессу после нескольких месяцев российской блокады", - написал он.

Министр отметил, что Украина всегда была надежным партнером и останется им, если Россия будет соблюдать свою часть сделки.