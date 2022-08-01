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Кулеба про запуск "зернового коридору": День полегшення для всього світу

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 12:54
Кулеба про запуск "зернового коридору": День полегшення для всього світу Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У понеділок, 1 серпня, перше за більш ніж 5 місяців судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси. У МЗС України назвали цю подію "днем полегшення для всього світу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС Дмитра Кулеби в Twitter.

"День полегшення для всього світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці, оскільки перше українське зерно залишає Одесу після декількох місяців російської блокади", - написав він.

Міністр зазначив, що Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо Росія буде дотримуватися своєї частини угоди.

Як відомо, сьогодні вранці перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи.

Нагадаємо, експорт зерна проходитиме згідно з "зерновою угодою" між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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