Кулеба про запуск "зернового коридору": День полегшення для всього світу
У понеділок, 1 серпня, перше за більш ніж 5 місяців судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси. У МЗС України назвали цю подію "днем полегшення для всього світу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС Дмитра Кулеби в Twitter.
"День полегшення для всього світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці, оскільки перше українське зерно залишає Одесу після декількох місяців російської блокади", - написав він.
Міністр зазначив, що Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо Росія буде дотримуватися своєї частини угоди.
Як відомо, сьогодні вранці перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту. На його борту 26 тис тонн кукурудзи.
Нагадаємо, експорт зерна проходитиме згідно з "зерновою угодою" між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і безпекою операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.