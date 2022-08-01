Кулеба про запуск "зернового коридору": День полегшення для всього світу

У понеділок, 1 серпня, перше за більш ніж 5 місяців судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси. У МЗС України назвали цю подію "днем полегшення для всього світу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави МЗС Дмитра Кулеби в Twitter .

"День полегшення для всього світу, особливо для наших друзів на Близькому Сході, в Азії та Африці, оскільки перше українське зерно залишає Одесу після декількох місяців російської блокади", - написав він.

Міністр зазначив, що Україна завжди була надійним партнером і залишиться ним, якщо Росія буде дотримуватися своєї частини угоди.