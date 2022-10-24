UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну через "брудну бомбу". Гроссі погодився

Фото: Кулеба запросив експертів МАГАТЕ в Україну, Гроссі погодився (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну, щоб перевірити мирні об'єкти, на яких, як запевняє Росія, нібито відбувається розробка "брудної бомби". Добро на це дав гендиректор організації Рафаель Гроссі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"У розмові з гендиректором Рафаелем Гроссі я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки "брудної бомби". Він погодився", - сказав міністр.

За словами Кулеби, на відміну від Росії, Україна була і залишається прозорою.

"Нам немає чого ховати", - резюмував він.

Як повідомлялося, Україна запросила моніторингові місії МАГАТЕ та ООН для перевірки заяв Росії з приводу "брудної бомби".

Нагадаємо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу в неділю, 23 жовтня, провів телефонні розмови з колегами з Франції і Туреччини, Британії, США, яким розповів про "провокації" України, які нібито готуються, з використанням "брудної бомби". Докладніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаМАГАТЭ