"Думка про "брудну бомбу" нам огидна": Резніков запросив місії МАГАТЕ та ООН для перевірки

Україна запросила моніторингові місії МАГАТЕ та ООН для перевірки заяв Росії щодо "брудної бомби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

"Думка про "брудну бомбу" нам огидна. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії", - наголосив Резніков.

Посадовець зазначив, що українська армія щодня звільняє нашу землю від російського бруду.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав світ максимально жорстко відреагувати на подібні заяви з боку Росії.

Усе, що відомо про заяву Шойгу, - читайте у матеріалі "Брудна бомба". Шойгу розповів свої вигадки міністрам країн НАТО: реакція".

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