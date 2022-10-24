ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Думка про "брудну бомбу" нам огидна": Резніков запросив місії МАГАТЕ та ООН для перевірки

Новость на русском →
Понеділок 24 жовтня 2022 00:18
"Думка про "брудну бомбу" нам огидна": Резніков запросив місії МАГАТЕ та ООН для перевірки Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Україна запросила моніторингові місії МАГАТЕ та ООН для перевірки заяв Росії щодо "брудної бомби".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Олексія Резнікова.

Посадовець зазначив, що українська армія щодня звільняє нашу землю від російського бруду.

"Думка про "брудну бомбу" нам огидна. Ми запрошуємо ООН та МАГАТЕ відвідати Україну. Світ має дати відповідь на ядерний шантаж Росії", - наголосив Резніков.

Глава Міноборони додав, що Україна вимагає дотримання 4 пункту Будапештського меморандуму.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав світ максимально жорстко відреагувати на подібні заяви з боку Росії.

Усе, що відомо про заяву Шойгу, - читайте у матеріалі "Брудна бомба". Шойгу розповів свої вигадки міністрам країн НАТО: реакція".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Резніков Війна Росії проти України
NEWS
"На воре шапка горит": Резніков різко відповів на заяви РФ про "брудну бомбу"
"На воре шапка горит": Резніков різко відповів на заяви РФ про "брудну бомбу"
DAILY
Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції
Юлія Акимовакоресподент Андрій "Дюк" Понар: Війна затягнеться надовго, але росіяни так і залишаться в ізоляції