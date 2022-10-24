Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ в Украину из-за "грязной бомбы". Гросси согласился

Эксперты МАГАТЭ приедут в Украину, чтобы проверить мирные объекты, на которых по заверению России якобы происходит разработка "грязной бомбы". Добро на это дал гендиректор организации Рафаэль Гросси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно послать экспертов на мирные объекты в Украину, которые РФ лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился", - сказал министр.
По словам Кулебы, в отличие от России Украина была и остается прозрачной.
"Нам нечего прятать", - резюмировал он.
Как сообщалось, Украина пригласила мониторинговые миссии МАГАТЭ и ООН для проверки заявлений России по поводу "грязной бомбы".
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября, провел телефонные разговоры с коллегами из Франции и Турции, Британии, США, которым рассказал о якобы готовящихся "провокациях" Украины с использованием "грязной бомбы". Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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