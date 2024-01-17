Кулеба про заморожені активи Росії: дебати щодо перешкод є лицемірством

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час виступу у Давосі.

За словами міністра, коли мова йде про фінансової підтримки України, наразі існує три джерела:

приватні інвестиції;

суверенні фонди - макрофінансова допомога від країн й організацій;

заморожені активи Росії.

Дебати, які точаться довкола заморожених активів країни-терориста, сьогодні зупиняються на юридичних перешкодах щодо використання цих коштів.

"І мені здається, що ці дебати абсолютно лицемірні. Чому? Бо йдеться про банкірів та юристів, які завжди знають, як пристосувати правила до власних потреб, і я не думаю, що вони не знайдуть виходу цього разу. І коли ми слухаємо цих банкірів та юристів, які активно працюють з цими "брудними" коштами Росії, то вони не думають про юридичні чи моральні обмеження, чи законно з цими грошима мати справу", - пояснив міністр.

Питання передачі Україні російських активів

Після початку повномасштабної війни Росії проти України країни Заходу заморозили активи країни-агресора.

Як розповідало Financial Times, в кінці 2023 року Сполучені Штати Америки запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати 300 млрд доларів заморожених російських активів на користь України. План хочуть погодити до другої річниці широкомасштабного вторгнення РФ.

Як відзначав нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Штати, Європейський союз та інші країни вже наблизилися до вирішення вищезгаданого питання.

"Вже є перші прецеденти змін до законодавств, що передбачають механізми передачі грошей. Наразі важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть залучені країни ЄС та G7", - заявив прем'єр.

Вже в 11 січня стало відомо про те, що Білий дім підтримав законодавство, яке дозволить конфіскувати кошти й направити їх на відбудову України.