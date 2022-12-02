Україна почала переговори з Німеччиною про надання систем Patriot, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника МЗС Дмитра Кулебу в коментарі для Polsat News.

Міністр зазначив, що Україна повністю підтримує ідею Польщі про розміщення Patriot на заході нашої країни. За його словами, це найкращий спосіб захистити не лише Україну, а й Польщу та інші країни Європи і НАТО.

"Ми розпочали переговори з Німеччиною з цього питання. Ми порушували ці питання перед США, оскільки вони володіють технологією Patriot. Я також використовую міністерські зустрічі НАТО та ОБСЄ, щоб поговорити з усіма, хто може допомогти нам прийняти позитивне рішення щодо постачання Patriot в Україну", - сказав Кулеба.

Глава МЗС також прокоментував побоювання деяких німецьких політиків. Він заявив, що Німеччина вже передала Україні техніку, яка допомагає знищувати російські війська. Водночас системи Patriot не є летальною зброєю, вона захистить українців від ракет.

Німеччина спростовує

У Міноборони Німеччини заявили, що уряд не веде переговорів з Україною про постачання або розміщення систем ППО Patriot.

"Мені невідомо про будь-які переговори з Україною", - сказав речник міністерства.

Він пояснив, що очільниця Міноборони Крістіне Ламбрехт пропонує розмістити, а не передати Польщі система Patriot. Проте керувати ними будуть німецькі військові.

Нагадаємо, Міноборони Німеччини представить уряду пропозицію про розміщення системи ППО Patriot в Україні.

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