Кулеба закликав Німеччину якнайшвидше передати Україні ППО Patriot

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час виступу на саміті НАТО в Бухаресті.

"Послання просте: дайте Patriot якнайшвидше, тому що це та система, яка потрібна Україні для захисту цивільного населення та критичної інфраструктури", - наголосив міністр.

Він зазначив, що Patriot є оборонною зброєю і якщо Польща, якій планували передати ці установки, не має нічого проти таких поставок, то "рішення для німецького уряду очевидне".

"Ми готові прийняти їх; ми готові експлуатувати їх найбезпечнішим і найефективнішим чином. І ще раз хочу повторити, що це суто оборонна зброя. Ми працюватимемо з урядом Німеччини з цього конкретного питання", - додав Кулеба.