ua ru
Ср, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба призвал Германию как можно скорее передать Украине ПВО Patriot

Новина українською →
Бухарест, Среда 30 ноября 2022 17:43
Кулеба призвал Германию как можно скорее передать Украине ПВО Patriot Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Германии необходимо в ближайшее время передать Украине системы ПВО Patriot для защиты инфраструктуры и мирных жителей от российских атак.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на саммите НАТО в Бухаресте.

"Послание простое: дайте Patriot как можно скорее, потому что это та система, которая нужна Украине для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры", - подчеркнул министр.

Он отметил, что Patriot является оборонительным оружием и если Польша, которой планировали передать эти установки, не имеет ничего против таких поставок, то "решение для немецкого правительства очевидно".

"Мы готовы принять их; мы готовы эксплуатировать их самым безопасным и эффективным образом. И еще раз хочу повторить, что это чисто оборонительное оружие. Мы будем работать с правительством Германии по этому конкретному вопросу", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Германия согласилась передать Польше системы ПВО Patriot для того, чтобы разместить их возле границы с Украиной.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак к Берлину с просьбой передать ПВО Украине, но глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что ЗРК предназначены только для стран-членов Альянса и поставки в Украину требуют дополнительных обсуждений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба МЗС Помощь Украине ПВО
NEWS
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
DAILY
Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию