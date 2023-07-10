Кулеба закликав Німеччину не блокувати швидкий вступ України до НАТО

"Я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, зроблених канцлером Меркель у 2008 році, яка чітко висловилася проти інтеграції України до НАТО. Результатом стала ще більш агресивна поведінка Росії - дивіться Грузію, ворожнечу до Заходу і нинішню агресію щодо України", - сказав Кулеба.

За його словами, вже є переважна більшість членів НАТО, які підтримують швидший вступ України до Альянсу.

Варто зазначити, що у 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Німеччина і Франція виступили проти членства України та надання країні Плану дій для приєднання до Альянсу.

Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО

На саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина збирається наполягати на відстрочці вступу України до Альянсу через побоювання, що цей крок може призвести до війни НАТО з Росією.

Джерело Telegraph в Альянсі повідомило, що Берлін використає щорічний саміт НАТО у Вільнюсі, щоб закликати інших членів зосередитися на гарантіях безпеки, а не на пропозиціях щодо членства, щоб допомогти Україні захистити себе за відсутності вступу.

"Берлін стримано ставиться до перспективи негайного членства. Йому потрібен процес і час, щоб розробити гарантії, щоб фактично заблокувати членство. Берлін не хоче, щоб Володимир Путін потенційно випробовував статтю 5", - заявило джерело.

Також раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вирішили відмовитися від Плану дій щодо членства в НАТО для України. Однак Німеччина не погодилася з текстом заяви про відносини України з Північноатлантичним альянсом.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Нагадаємо, на саміті, який пройде 11-12 липня, Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після війни.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів Альянсу підтвердять, що Україна приєднається до НАТО.

До того ж Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері, на період, доки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Більше про очікування, гарантії безпеки та те, чи наважаться партнери на запрошення воюючої країни до НАТО, - читайте у матеріалі РБК-Україна.