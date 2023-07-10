Кулеба призвал Германию не блокировать быстрое вступление Украины в НАТО

"Я призываю правительство Германии не повторять ошибок, сделанных канцлером Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО. Результатом стало еще более агрессивное поведение России - смотрите Грузию, вражду к Западу и нынешнюю агрессию по отношению к Украине", - сказал Кулеба.

По его словам, уже есть подавляющее большинство членов НАТО, которые поддерживают более быстрое вступление Украины в Альянс.

Следует отметить, что в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Германия и Франция выступили против членства Украины и предоставления стране Плана действий по присоединению к Альянсу.

Германия хочет отсрочить вступление Украины в НАТО

На саммите НАТО в Вильнюсе Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в Альянс из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией.

Источник Telegraph в Альянсе сообщил, что Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе, чтобы призвать других членов сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству, чтобы помочь Украине защитить себя в отсутствие вступления.

"Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства. Ему нужен процесс и время, чтобы разработать гарантии, чтобы фактически заблокировать членство. Берлин не хочет, чтобы Владимир Путин потенциально испытывал статью 5", - заявил источник.

Также ранее сообщалось, что Соединенные Штаты решили отказаться от Плана действий по членству в НАТО для Украины. Однако Германия не согласилась с текстом заявления об отношениях Украины с Альянсом.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Напомним, на саммите, который пройдет 11-12 июля, Украина хочет получить политическое решение о поддержке вступления после войны.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов Альянса подтвердят, что Украина присоединится к НАТО.

К тому же, Украина хочет получить четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге, на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Больше об ожиданиях, гарантиях безопасности и о том, решатся ли партнеры по приглашению воюющей страны в НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.