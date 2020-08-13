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Кулеба про затримання українців в Білорусі: встановлюємо їх місцезнаходження

Київ, Четвер 13 серпня 2020 10:47
Кулеба про затримання українців в Білорусі: встановлюємо їх місцезнаходження
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

МЗС вимагає пояснення, чому їх затримали

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зараз шукають затриманих вчора в Білорусі українських волонтерів Костянтина Равуцкого та Євгена Васильєва. Їх місцезнаходження поки невідомо.

Про це він заявив на брифінгу.

Кулеба розповів, що білоруські правоохоронці провели обшук за місцем тимчасового проживання волонтерів і вилучили ноутбук та паспорти.

МЗС направив Білорусі дві ноти з запитом надати інформацію про усіх громадян України, які були затримані в період з 9 по 12 серпня, а також надати інформацію про причини та місця утримання українців.

"Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцезнаходження наших громадян... Консул об'їжджає всі точки, де можуть бути затримані, для того, щоб встановити хоч якісь дані про місцеперебування наших громадян", - заявив він.

Також міністр зазначив, що посол України мав розмову з міністром закордонних справ Білорусі щодо цього питання.

Зазначимо, українцям оголосили підозри в кримінальній справі про масові заворушення в Мінську 10-12 серпня.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських журналістів.

Раніше повідомлялося, що голова Міністерства внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв взяв питання роботи білоруських та іноземних журналістів на акціях протесту на особистий контроль.

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