UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба встретился с главой Госдепа США: призвал сдержать Россию от дальнейшей агрессии

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Брюссель встретился с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Глава украинского МИД призвал США сдержать Россию от дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом украинский министр написал на странице в Twiitter.

Как рассказал Кулеба, сегодняшняя встреча была посвящена тому, что Россия продолжает "воинственную риторику и небезопасное наращивание" войск возле украинской границы.

"Нам нужно сдерживать Москву от дальнейшей эскалации, в том числе, заявив, что цена любой военной авантюры (против Украины - ред.) будет слишком высокой", - сказал министр.

Глава американского Госдепа также прокомментировал в Twitter сегодняшнюю встречу с Кулебой.

"Мы продолжаем поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - заявил он.

Напомним, до этого Кулеба провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Говорили об агрессии России и вступлении Украины в НАТО. Все главные заявления - в материале РБК-Украина.

Визит украинского министра в Брюссель происходит на фоне усиления российской агрессии, которая проявляется обострением на Донбассе, а также стягиванием войск к границе с Украиной. Кулеба также рассказал о новом элементе российской агрессии, которого не было в 2014 году.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова к возможному вторжению России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Дмитрий Кулебаагрессия РФСоединенные Штаты Америки
Читайте также
Украина не хочет войны и не планирует наступление на Донбассе, - Кулеба
Кулеба: Россия на этот раз не сможет застать нас врасплох, агрессия будет ей дорого стоить
Прогноз погоды