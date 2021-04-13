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Кулеба зустрівся з главою Держдепу США: закликав стримати Росію від подальшої агресії

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту у Брюссель зустрівся з главою Держдепу США Ентоні Блінкеном. Глава українського МЗС закликав США стримати Росію від подальшої агресії проти України.

Про це український міністр написав на сторінці у Twiitter.

Як розповів Кулеба, сьогоднішня зустріч була присвячена тому, що Росія продовжує "войовничу риторику та небезпечне нарощення" військ біля українського кордону.

"Нам потрібно стримувати Москву від подальшої ескалації, зокрема, заявивши, що ціна будь-якої військової авантюри (проти України - ред.) буде надто високою", - сказав міністр.

Глава американського Держдепу також прокоментував у Twitter сьогоднішню зустріч з Кулебою.

"Ми продовжуємо підтримувати євроатлантичну інтеграцію України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму", - заявив він.

Нагадаємо, до цього Кулеба провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Говорили про агресію Росії та вступ України в НАТО. Всі головні заяви - в матеріалі РБК-Україна.

Візит українського міністра в Брюссель відбувається на тлі посилення російської агресії, яка проявляється загостренням на Донбасі, а також стягуванням військ до кордону з Україною. Кулеба також розповів про новий елемент російської агресії, якого не було у 2014 році.

Додамо, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова до можливого вторгнення Росії.

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Новини України Дмитро Кулебаагресія РФСполучені Штати Америки
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