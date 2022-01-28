Кулеба встретился с делегацией Конгресса: говорили о комплексном сдерживании агрессии России

Во время встречи Кулеба отметил единство международного сообщества и Украины, которое является ключевым фактором сегодня в сохранении и защите мира. Также министр отметил, что визит высокопоставленных иностранных гостей в Украине играет немалую роль в сдерживании агрессии со стороны России.

"Украина имеет надежную двухпартийную поддержку США на фоне агрессивных действий Российской Федерации. Мы благодарны за эту многолетнюю и единодушную позицию обеих партий Конгресса США", - заявил Дмитрий Кулеба.

О чем говорили стороны:

воплощение комплексного пакета сдерживания Российской Федерации;

укрепление международной коалиции в поддержку Украины;

пакет жестких санкций против России;

углубление взаимодействия безопасности с нашей страной;

поддержка со стороны США и партнеров стабильности экономики и финансовой системы Украины.

Как отметил Кулеба, единственный способ, которым Российская Федерация может доказать собственное нежелание относительно полномасштабного вторжения на территорию Украины является продолжение ею дипломатических переговоров.

"Он заметил, что завершением российской агрессии против Украины будет не только деэскалация Россией нынешнего напряжения, а полный возврат временно оккупированных РФ территорий Украины, территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма политико-дипломатический путем", - пишет пресс-службу МИД.