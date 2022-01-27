В России назвали "неприемлемой мыслью" войну с Украиной

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. В ведомстве подчеркнули, что без вмешательства Запада конфликт на Донбассе давно был бы урегулирован.

Об этом заявил замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

"Наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - заявил он.

По словам Зайцева, США намерено придерживаются сценария, что Россия должна вторгнуться в Украину.

"Однако заокеанские кураторы Украины думают иначе. Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир… Когда же что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию", - заявил он.