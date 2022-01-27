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Кулеба назвал четыре направления сдерживания РФ

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Киев, Четверг 27 января 2022 13:23
Кулеба назвал четыре направления сдерживания РФ Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна, Милан Лелич

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал четыре направления сдерживания РФ на фоне угрозы вторжения в Украину. Он призывает сфокусироваться на них.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

Первый фактор

"Первый - политически скоординированные, последовательные месседжи России, что ее потенциальное вторжение в Украину провалится, будет встречено с очень жестким политическим и экономическим сопротивление со стороны наших западных партнеров", - заявил он.

Второй фактор

Кулеба назвал второй фактор - это подготовка экономических санкций против РФ.

"Мы слышали много важных и вдохновляющих месседжей о той цене, которую России придется заплатить. К сожалению, эти месседжи недавно были ослаблены из-за публичных дискуссий о санкциях, которые не будут введены против России. Конечно, это вдохновляет Путина и он может прийти к выводу, что санкции с которыми он может столкнуться, фактически окажутся терпимыми", - заявил он.

Глава МИД Украины заявил, что такие месседжи должны прекратиться. В Украине надеятся, что будет разработан очень сильный и последовательный пакет экономических мер против РФ, который будет лучше всего служить целям сдерживания России.

Третий фактор

По словам Кулебы, третьим элементом будет укрепление сотрудничества с Украиной в военной сфере и в сфере обороне.

"Каждая страна может что-то сделать при наличии политической воли", - подчеркнул глава украинской МИД, выразив благодарность властям Дании за поддержку оборонного сектора Украины.

Четвертый фактор

Четвертым фактором, по словам Кулебы, является поддержка экономической и финансовой стабильности Украины, которую пытается подорвать российская власть.

"Мы не можем позволить России добиться успеха в этом", - сказал Кулеба.

По его словам, сейчас США и другие страны сейчас рассматривают различные меры помощи Украине в этом аспекте.

"Если мы добьемся успеха по всем четырем пунктам, мы добьемся успеха в этом противостоянии, мы не позволим Путину разрушить безопасность Европы", – заключил глава МИД Украины.

Напомним, по словам экспертов, санкции против Кремля, которые может ввести Запад в случае нового российского вторжения в Украину, могут особенно отразиться на госбюджете РФ, особенно чувствительным будет удар по основе российского экспорта - нефти и газа.

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Дмитрий Кулеба Украина Российская Федерация
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