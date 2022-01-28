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Кулеба зустрівся з делегацією Конгресу: говорили про комплексне стримування агресії Росії

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та делегації Конгресу США. Сторони порушили питання комплексного стримування агресії з боку Російської Федерації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

Під час зустрічі Кулеба відзначив єдність міжнародної спільноти й України, яка є ключовим фактором сьогодні у збереженні та захисті миру. Також міністр зауважив, що візит високопоставлених іноземних гостей в Україні відіграє чималу роль у стримуванні агресії з боку Росії.

"Україна має надійну двопартійну підтримку США на тлі агресивних дій Російської Федерації. Ми вдячні за цю багаторічну та одностайну позицію обидвох партій Конгресу США", - заявив Дмитро Кулеба.

Про що говорили сторони:

  • втілення комплексного пакета стримування Російської Федерації;
  • зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України;
  • пакет жорстких санкцій проти Росії;
  • поглиблення безпекової взаємодії з нашою країною;
  • підтримка з боку США й партнерів стабільності економіки й фінансової системи України.

Як зауважив Кулеба, єдиний спосіб, яким Російська Федерація може довести власне небажання щодо повномасштабного вторгнення на територію України є продовження нею дипломатичних переговорів.

"Він зауважив, що завершенням російської агресії проти України буде не лише деескалація Росією нинішньої напруги, а повне повернення тимчасово окупованих РФ територій України, територій в Донецькій і Луганській областях та Криму, політико-дипломатичним шляхом", - пише пресслужбу МЗС.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Російській Федерації вважають "неприйнятною" навіть думку про війну з Україною.

Зокрема, Кулеба назвав чотири напрямки стримування РФ на тлі загрози вторгнення в Україну.

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