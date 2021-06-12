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Кулеба: мы не воспримем никаких договоренностей за спиной Украины

Автор: РБК-Украина

Украина не беспокоится о предстоящих переговорах президента США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Принципиальная позиция - не воспринимать никаких договоренностей, достигнутых за спиной Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Украина 24".

Он назвал "закомплексованным бредом" формулировку "никаких разговоров об Украине без Украины".

"Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Но абсолютно железное правило, которое мы внедряем постоянно, такое: "Никаких договоренностей об Украине без Украины", - отметил Кулеба.

По его словам, это две принципиально разные концепции.

"Поэтому меня совершенно не беспокоит, о чем президент Байден будет говорить с Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей в таком формате по Украине за нашей спиной без нас. И это совершенно жесткая и принципиальная позиция", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Байден на встрече с Путиным подтвердит поддержку целостности Украины.

В то же время, Путин также назвал темы, которые он планирует поднять в разговоре с Байденом. Среди них - "совместная работа по решению ряда региональных кризисов".

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что позиции США и Украины были скоординированные накануне встречи Байдена и Путина. В частности, состоялась телефонная разговор Зеленского с Байденом.

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Новости Украины Владимир ПутинДжозеф БайденДмитрий Кулеба