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Путин назвал "общие интересы", которые планирует обсудить с Байденом

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Суббота 05 июня 2021 10:18
Путин назвал "общие интересы", которые планирует обсудить с Байденом Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент РФ Владимир Путин назвал темы, которые он планирует поднять в разговоре с президентом США Джо Байденом. Встреча состоится 16 июня в Женеве.

Об этом сообщает ТАСС.

Путин назвал Байдена "опытным политиком" и выразил надежду, что встреча будет "конструктивной".

"Не смотря на противоречия, которые созданы не российской стороной, у нас есть общие интересы... Это решение экологических проблем, стратегическая стабильность, совместная работа по разрешению ряда региональных кризисов", - сказал президент РФ.

Ранее Путин заявил, что не ожидает "ничего прорывного" в отношениях с Вашингтоном в ходе встречи с Байденом.

Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

Известно, что перед встречей с Путиным Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.

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