Кулеба відвідав Гонконг, закликав закрити Росії шляхи для обходу санкцій

Сьогодні, 25 липня, в рамках візиту до Китаю, голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Дмитро Кулеба відвідав Гонконг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

Під час візиту голова відомства зустрівся з главою адміністрації Спеціального Адміністративного Району (САР) Гонконг Джоном Лі. Сторони порушили питання нових можливостей для торгівлі та інвестицій в контексті відновлення України.

Також під час розмови Кулеба закликав адміністрацію Гонконга вжити заходів, аби позбавити Росію та компанії ворога використовувати САР для обходу санкцій.

"Глава МЗС України наголосив, що ці обмежувальні заходи необхідні для послаблення потенціалу Росії до ведення війни та вбивства людей в Україні. Міністр підкреслив, що російські махінації не мають псувати репутацію Гонконгу як високорозвиненої ліберальної економіки, яка ґрунтується на непохитній повазі до верховенства права", - додає МЗС.

Зокрема сторони обговорили питання захисту прав громадян України на території Гонконгу.

Пізніше Кулеба зустрівся з представниками гонконзького бізнесу.

Візит Кулеби до Китаю

23 липня Кулеба прибув до Китаю на запрошення свого китайського колеги Ван І. Там він обговорював питання війни Російської Федерації проти України, а також двосторонні відносини Києва та Пекіна.

За словами президента Володимира Зеленського, Київ отримав сигнал про те, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.

Більш детально про візит Кулеби - у матеріалі РБК-Україна.