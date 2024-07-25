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Кулеба посетил Гонконг, призвал закрыть России пути для обхода санкций

Четверг 25 июля 2024 16:40
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Кулеба посетил Гонконг, призвал закрыть России пути для обхода санкций Фото: Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 25 июля, в рамках визита в Китай, глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба посетил Гонконг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Во время визита глава ведомства встретился с главой администрации Специального Административного Района (САР) Гонконг Джоном Ли. Стороны подняли вопрос новых возможностей для торговли и инвестиций в контексте восстановления Украины.

Также во время разговора Кулеба призвал администрацию Гонконга принять меры, чтобы лишить Россию и компании врага использовать САР для обхода санкций.

"Глава МИД Украины отметил, что эти ограничительные меры необходимы для ослабления потенциала России к ведению войны и убийства людей в Украине. Министр подчеркнул, что российские махинации не должны портить репутацию Гонконга как высокоразвитой либеральной экономики, которая основывается на непоколебимом уважении к верховенству права", - добавляет МИД.

В частности стороны обсудили вопросы защиты прав граждан Украины на территории Гонконга.

Позже Кулеба встретился с представителями гонконгского бизнеса.

Визит о. Кулебы в Китай

23 июля Кулеба прибыл в Китай по приглашению своего китайского коллеги Ван И. Там он обсуждал вопросы войны Российской Федерации против Украины, а также двусторонние отношения Киева и Пекина.

По словам президента Владимира Зеленского, Киев получил сигнал о том, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Более подробно о визите Кулебы - в материале РБК-Украина.

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Дмитрий Кулеба МИД Украины
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