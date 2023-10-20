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Кулеба відреагував на рукостискання Орбана з Путіним: "Сподіваюся, він вимив руки"

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на зустріч прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Кулеби France 24.

Кулебу попросили відреагувати на нещодавню зустріч Орбана з Путіним, під час якої перший потиснув руку диктатору.

"Сподіваюся, що він (Орбан - ред.) принаймні вимив і продезінфікував руки після рукостискання з Путіним", - відповів міністр.

Зустріч Орбана і Путіна

17 жовтня Орбан провів зустріч із Путіним під час форуму "Один пояс, один шлях" у Пекіні. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України.

Під час зустрічі Орбан назвав війну Росії проти України "військовою операцією" та потиснув руку диктататору.

"Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії, навпаки, метою Угорщини завжди було налагодити і розширювати взаємно найкращі контакти, і нам це вдалося", - сказав угорський прем'єр.

Додамо, що в США стурбовані зустріччю Орбана з Путіним. Вона також викликала занепокоєння з приводу безпеки серед членів НАТО.

Зазначимо, що Угорщина є членом НАТО, та виступає проти багатьох ініціатив ЄС щодо підтримки України та отримує більшу частину своєї нафти та газу з Росії.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяУгорщинаДмитро КулебаВиктор Орбан