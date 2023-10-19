Зустріч Орбана з Путіним викликала занепокоєння серед НАТО, але в Угорщині не бачать проблеми

Про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Вільна Європа ".

Через це вранці відбулася зустріч послів країн-членів НАТО та посла Швеції, акредитованого в Будапешті.

"Якщо у нас є законні побоювання з приводу безпеки, ми очікуємо, що до них поставляться серйозно", - заявив Прессман.

Зазначається, що попри те, що війна Росії проти України все ще триває, події в угорсько-російських відносинах останніми днями прискорилися. Минулої п'ятниці міністр закордонних справ Петер Сійярто провів переговори в Москві, а у вівторок цього тижня Віктор Орбан особисто зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Пекіні.

Посол США в Будапешті Девід Прессман заявив, що союзники по НАТО занепокоєні тим, як прем'єр-міністр Угорщини зустрівся з Путіним, в той час, як Росія перебуває у стані війни проти України.

НАТО розглядає Угорщину як союзника

На запитання, чи було предметом обговорення блокування Угорщиною вступу Швеції до НАТО або зближення Росії, посол відповів, що головною темою була зустріч із Путіним.

"Викликає тривогу те, що Угорщина вирішила зв'язатися з Путіним у такий спосіб. Точно так само, як і мова, яку Путін використовував для опису своєї війни в Україні, також викликає занепокоєння. Обидва заслуговують на обговорення", - сказав посол США.

Посол не захотів відповідати на запитання журналістів про наслідки зустрічі в четвер для Угорщини.

"Ми розглядаємо Угорщину як союзника, але водночас ми також бачимо, що Угорщина поглиблює свої відносини з Росією, попри жорстоку війну в Україні. Ми вважаємо важливим підтримувати діалог щодо цих рішень з угорським урядом і угорським народом", - відповів посол.

Позиція Угорщини

Глава канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш сказав, що посол США не уповноважений визначати зовнішню політику Угорщини.

Він спробував виправдати цю зустріч тим, що раніше президент США Джо Байден також зустрічався з Путіним. Однак журналісти уточнили Гуйяшу, що це відбувалося до повномасштабного вторгнення РФ.

Також Гуйяш сказав, що зустріч Орбана і Путіна не може становити загрозу членству Угорщини в НАТО в будь-якій формі і не становить жодної небезпеки.

Зустріч Орбана і Путіна

Нещодавно Орбан провів зустріч із Путіним. Вони підтвердили свою прихильність до двосторонніх зв'язків на тлі війни проти України.

"Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії, навпаки, метою Угорщини завжди було налагодити і розширювати взаємно найкращі контакти, і нам це вдалося", - сказав Орбан.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і російського диктатора Володимира Путіна було дуже неприємно бачити.