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Кулеба отреагировал на рукопожатие Орбана с Путиным: "Надеюсь, он вымыл руки"

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кубелы France 24.

Кулебу попросили отреагировать на недавнюю встречу Орбана с Путиным, во время которой первый пожал руку диктатору.

"Надеюсь, что он (Орбан - ред.) по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным", - ответил министр.

Встреча Орбана и Путина

17 октября Орбан провел встречу с Путиным во время форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Они подтвердили свою приверженность двусторонним связям на фоне войны против Украины.

Во время встречи Орбан назвал войну России против Украины "военной операцией" и пожал руку диктатору.

"Венгрия никогда не хотела противостоять России, напротив, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно лучшие контакты, и нам это удалось", - сказал венгерский премьер.

Добавим, что в США озабочены встречей Орбана с Путиным. Она также вызывала беспокойство по поводу безопасности среди членов НАТО.

Отметим, что Венгрия является членом НАТО и выступает против многих инициатив ЕС по поддержке Украины и получает большую часть своей нефти и газа из России.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВенгрияДмитрий КулебаВиктор Орбан