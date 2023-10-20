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США стурбовані зустріччю Орбана з Путіним

Угорщина, П'ятниця 20 жовтня 2023 12:59
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США стурбовані зустріччю Орбана з Путіним Фото: Зустріч Орбана з Путіним стривожила США (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сполучені Штати стурбовані відносинами Угорщини з Росією і вважають рішення прем'єр-міністра Віктора Орбана зустрітися із президентом Росії Володимиром Путіним "тривожним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Орбан провів зустріч із Путіним під час форуму "Один пояс, один шлях" у Пекіні. Він єдиний лідер країни Європейського Союзу, який був присутнім на форумі або зустрічався з Путіним з того часу, як Росія вторглася в Україну 24 лютого 2022 року.

"Сполучені Штати стурбовані відносинами Угорщини з Росією", - заявив посол США в Угорщині Девід Прессман.

Раніше цього тижня Прессман написав у Twitter: "Лідер Угорщини вважає за краще підтримати людину, чиї сили несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні".

Угорщина, яка також є членом НАТО, виступає проти багатьох ініціатив ЄС щодо підтримки України та отримує більшу частину своєї нафти та газу з Росії.

Зустріч Орбана та Путіна

Орбан сказав Путіну під час їхньої зустрічі в Пекіні 17 жовтня, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти Росії та намагається врятувати двосторонні контакти.

Після зустрічі Орбана посли країн НАТО і Швеції в Будапешті зібралися, щоб обговорити своє занепокоєння з приводу зближення Угорщини з Москвою.

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