Кулеба відповів, чи відчувався скепсис щодо допомоги Україні під час зустрічі в Білому домі

"Завжди можна когось знайти з такою думкою (скептичною - ред.) Якщо тобі потрібно написати в дописі в соцмережах або в статті на медіаресурсі, що от є такі настрої. Ну звісно у когось є такі настрої", - йдеться у заяві.

Проте Кулеба пояснив, що ці настрої не є популярним та мейнстрімними. Також він уточнив, що це скоріше маргінальні думки.

"Америка - це демократична країна і там можна знайти будь-яку думку, але чи був цей скепсис на зустрічах з конгресменами сенаторами, чи був цей скепсис у Білому домі - ні, його не було", - сказав міністр.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, що свій візит до США президент України розпочав із візиту до Нью-Йорка. Він спочатку відвідав українських військових у клініці, де проходить лікування та реабілітація поранених.

Також Зеленський вперше з початку повномасштабної війни виступив особисто на Генеральній Асамблеї ООН, взяв участь у Саміті цілей сталого розвитку та також виступив на Раді Безпеки ООН. Крім того, він мав низку двосторонніх зустрічей.

У рамках своєї робочої поїздки до США президент України Володимир Зеленський учора провів низку важливих зустрічей у Вашингтоні.

Зокрема, Зеленський відвідав Капітолійський пагорб і зустрівся із законодавцями США. Після цього він провів зустріч із Байденом.