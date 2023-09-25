Кулеба ответил, чувствовался ли скепсис касательно помощи Украине во время встречи в Белом доме

"Всегда можно кого-то найти с таким мнением (скептическим - ред.) Если тебе нужно написать в заметке в соцсетях или в статье на медиаресурсе, что вот есть такие настроения. Ну конечно у кого-то есть такие настроения", - говорится в заявлении.

Однако Кулеба пояснил, что эти настроения не являются популярным и мейнстримными. Также он уточнил, что это скорее маргинальные мысли.

"Америка - это демократическая страна и там можно найти любое мнение, но был ли этот скепсис на встречах с конгрессменами сенаторами, был ли этот скепсис в Белом доме - нет, его не было", - сказал министр.

Визит Зеленского в США

Напомним, что свой визит в США президент Украины начал с визита в Нью-Йорк. Он сначала посетил украинских военных в клинике, где проходит лечение и реабилитация раненых.

Также Зеленский впервые с начала полномасштабной войны выступил лично на Генеральной Ассамблее ООН, принял участие в Саммите целей устойчивого развития и выступил на Совете Безопасности ООН. Кроме того, у него был ряд двусторонних встреч.

В рамках своей рабочей поездки в США президент Украины Владимир Зеленский вчера провел ряд важных встреч в Вашингтоне.

В частности, Зеленский посетил Капитолийский холм и встретился с законодателями США. После этого он провел встречу с Байденом.