Кулеба: Украина не позволит властям Беларуси использовать себя для провокаций

Украина на фоне ситуации в Беларуси не позволит ее руководству использовать себя для провокаций. Вместе с тем гражданам Беларуси, которые захотят выехать в Украину, будет оказана поддержка.
Об этом в ходе визита в Испанию заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, во время кризиса в Беларуси официальный Киев будет максимально оказывать поддержку ее гражданам. Белорусы могут свободно въезжать в Украину по гуманитарным соображениям.
"Однако мы не позволим руководству Беларуси использовать нашу открытость для своих провокаций", - сказал Кулеба.
Вместе с тем он добавил, что любые сравнения ситуации в Беларуси с Украиной некорректны, а Киев будет придерживаться позиции ЕС в оценке этих событий.
Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент рассмотрит заявление по событиям в Беларуси.
Сегодня стало известно, что на премию имени Сахарова номинировали белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Награда за свободу мнения ежегодно присуждается Европейским парламентом.