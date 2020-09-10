ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба: Украина не позволит властям Беларуси использовать себя для провокаций

Автор: Марианна Присяжнюк

Украина на фоне ситуации в Беларуси не позволит ее руководству использовать себя для провокаций. Вместе с тем гражданам Беларуси, которые захотят выехать в Украину, будет оказана поддержка.

Об этом в ходе визита в Испанию заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, во время кризиса в Беларуси официальный Киев будет максимально оказывать поддержку ее гражданам. Белорусы могут свободно въезжать в Украину по гуманитарным соображениям.

"Однако мы не позволим руководству Беларуси использовать нашу открытость для своих провокаций", - сказал Кулеба.

Вместе с тем он добавил, что любые сравнения ситуации в Беларуси с Украиной некорректны, а Киев будет придерживаться позиции ЕС в оценке этих событий.

Напомним, ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент рассмотрит заявление по событиям в Беларуси.

Сегодня стало известно, что на премию имени Сахарова номинировали белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало. Награда за свободу мнения ежегодно присуждается Европейским парламентом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МИД УкраиныБеларусьДмитрий Кулеба