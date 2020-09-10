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Кулеба: Україна не дозволить владі Білорусі використовувати себе для провокацій

Автор: Маріанна Присяжнюк

Україна на тлі ситуації в Білорусі не дозволить її керівництву використовувати себе для провокацій. Разом з тим громадянам Білорусі, які захочуть виїхати до України, буде надана підтримка.

Про це в ході візиту до Іспанії заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, під час кризи в Білорусі офіційний Київ буде максимально надавати підтримку її громадянам. Білоруси можуть вільно в'їжджати до України з гуманітарних міркувань.

"Однак ми не дозволимо керівництву Білорусі використовувати нашу відкритість для своїх провокацій", - сказав Кулеба.

Разом з тим він додав, що будь-які порівняння ситуації в Білорусі з Україною некоректні, а Київ дотримуватиметься позиції ЄС в оцінці цих подій.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що наступного тижня парламент розгляне заяву щодо подій у Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що на премію імені Сахарова номінували білоруських опозиціонерок Світлану Тіхановську, Марію Колеснікову і Вероніку Цепкало. Нагорода за свободу думки щорічно присуджується Європейським парламентом.

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