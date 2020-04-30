Кулеба: Україна готова говорити з українцями на окупованому Донбасі

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За словами глави МЗС, частина розмови між міністрами була присвячена спробам Сергія Лаврова завести ситуацію в прямий діалог між Києвом і ОРДЛО

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова говорити з українцями, які проживають на окупованому Донбасі. Про це він повідомив в ході онлайн-брифінгу за підсумками розмови міністрів "нормандської четвірки", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, частина розмови між міністрами була присвячена спробам глави МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова завести ситуацію в прямий діалог між Києвом і ОРДЛО.

"Певна частина розмови була присвячена спробам російського колеги завести ситуацію в прямий діалог між Києвом і так званими Донецьком і Луганськом. Я хочу публічно підкреслити, що Україна готова говорити з українцями, які проживають на окупованих територіях. Більше того, ми прагнемо до цього. Але ми не повинні говорити з тими незаконними формуваннями, які належним чином не уповноважені представляти інтереси українців на окупованих територіях і переселенців", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 30 квітня відбулася відеоконференція нормандському форматі міністрів України, Німеччини, Франції та Російської Федерації.

Раніше Російська Федерація звинуватила Україну у зриві нормандського саміту у квітні. Сергій Лавров зазначив, що ні про яку саміт нормандського формату поки мови бути не може.

Крім того, на відеоконференції Тристоронньої контактної групи обговорили реалізацію домовленостей "нормандської четвірки". Українська сторона наполягає на виконанні всіх пунктів і називає це умовою наступного саміту в Берліні на рівні глав держав.