ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Открытие линии соприкосновения, деятельность ОБСЕ: что обсудят министры в нормандском формате

Новости » Политика     30.04.2020 - 11:42
Открытие линии соприкосновения, деятельность ОБСЕ: что обсудят министры в нормандском формате
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Также министры обсудят вопросы пунктов въезда-выезда

Во время видеоконференции в нормандском формате министры Украины, Германии, Франции и России обсудят открытие линии соприкосновения и вопрос пунктов везда-выезда. Об этом заявил глава МИД Германии Гайко Маас, передает DW.

Как отметил Маас, закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на людях преклонного возраста, поэтому будут обсуждать открытие линии соприкосновения и вопрос пунктов везда-выезда.

Еще одной темой переговоров будет деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая должна иметь возможность без ограничений и препятствий работать на всей территории Украины.

По его словам, стороны переговоров хотят дать четкий политический мандат на имплементацию трехсторонним контактной группой других решений.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что видеоконференция в нормандском формате на уровне министров состоится в четверг, 30 апреля. Кулеба отметил, что на проведение видеоконференции согласились все министры иностранных дел "нормандской четверки".

Ранее Россия обвинила Украину в срыве нормандского саммита в апреле. Сергей Лавров отметил, что ни о какой саммит нормандсько формата пока речи быть не может.

МИД России подтвердил участие Лаврова в переговорах в нормандском формате На Бали умерли двое украинцев, проводятся анализы на коронавирус
Новости Украины МИД УкраиныминистрНормандский формат
News
On Top