Открытие линии соприкосновения, деятельность ОБСЕ: что обсудят министры в нормандском формате

Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Также министры обсудят вопросы пунктов въезда-выезда

Во время видеоконференции в нормандском формате министры Украины, Германии, Франции и России обсудят открытие линии соприкосновения и вопрос пунктов везда-выезда. Об этом заявил глава МИД Германии Гайко Маас, передает DW.

Как отметил Маас, закрытие линии соприкосновения особенно тяжело сказалось на людях преклонного возраста, поэтому будут обсуждать открытие линии соприкосновения и вопрос пунктов везда-выезда.

Еще одной темой переговоров будет деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая должна иметь возможность без ограничений и препятствий работать на всей территории Украины.

По его словам, стороны переговоров хотят дать четкий политический мандат на имплементацию трехсторонним контактной группой других решений.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что видеоконференция в нормандском формате на уровне министров состоится в четверг, 30 апреля. Кулеба отметил, что на проведение видеоконференции согласились все министры иностранных дел "нормандской четверки".

Ранее Россия обвинила Украину в срыве нормандского саммита в апреле. Сергей Лавров отметил, что ни о какой саммит нормандсько формата пока речи быть не может.