Кулеба та глава МЗС Нідерландів обговорили конфіскацію активів РФ та посилення санкцій

Під час телефонної розмови дипломати обговорили російські злочини та швидкі кроки, які потрібні для конфіскації заморожених активів РФ.

Окрім цього Кулеба подякував Нідерландам за приєднання до коаліцій ІТ і дронів. Сторони обговорили надання Україні додаткової військової допомоги та посилення санкцій ЄС проти Росії.

Також було обговорено підготовку Глобального саміту миру у Швейцарії.

Нагадаємо, 12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров та його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український урядовець висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу.

За словами латвійського міністра, до коаліції безпілотників приєдналися вже понад 20 країн.

Конфіскація активів РФ

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба висловив впевнення, що ЄС все ж ухвалить рішення щодо російських активів цього року.

Вчора у ЄС зробили важливий крок, який дасть змогу передати прибуток від російських заморожених активів Україні.

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