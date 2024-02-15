Кулеба и глава МИД Нидерландов обсудили конфискацию активов РФ и ужесточение санкций

Во время телефонного разговора дипломаты обсудили российские преступления и скорые шаги, необходимые для конфискации замороженных активов РФ.

Кроме этого Кулеба поблагодарил Нидерландов за присоединение к коалициям ИТ и дронов. Стороны обсудили предоставление Украине дополнительной военной помощи и ужесточение санкций ЕС против России.

Также была обсуждена подготовка Глобального саммита мира в Швейцарии.

Напомним, 12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу.

По словам латвийского министра, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что ЕС все же примет решение по российским активам в этом году.

Вчера в ЕС сделали важный шаг, который позволит передать прибыль от российских замороженных активов Украине .

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