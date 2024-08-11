Кулеба про скандал з Малі: ми ніколи не діяли проти іноземних армій, крім РФ

"Ми ніколи не діяли проти регулярної армії будь-якої країни, крім Росії. Ми не прагнемо жодних конфліктів з жодною африканською нацією. Наша справа – захистити Україну від російської агресії ", - заявив Кулеба журналістам у Порт-Луї, столиці Маврикія, у четвер.

Рішення уряду Малі розірвати дипломатичні відносини з Україною "без надання будь-яких доказів на підтвердження цього рішення вважається поспішним і необґрунтованим», сказав Кулеба.

"Той факт, що уряд Нігеру наслідував приклад Малі, приводить нас до висновку, що це скоординовані зусилля з ізоляції України", – зауважив він.

Міністр закордонних справ Маврикія Манеш Гобін заявив, що його країна сподівається на "якнайшвидше та мирне вирішення конфлікту".

"Наша позиція ґрунтується на повазі до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, великих і малих, непорушності кордонів і необхідності утримуватися від загрози силою або її застосування проти будь-якої держави відповідно до Статуту ООН", - сказав він.