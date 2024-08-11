Кулеба о скандале с Мали: мы никогда не действовали против иностранных армий, кроме РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на вопрос о якобы помощи Украины малийским повстанцам в их нападении на наемников российской Группы Вагнера, во время которого якобы пострадали несколько военных армии Мали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы никогда не действовали против регулярной армии любой страны, кроме России. Мы не стремимся ни к каким конфликтам ни с одной африканской нацией. Наше дело – защитить Украину от российской агрессии", - заявил Кулеба журналистам в Порт-Луи, столице Маврикия, в четверг .
Решение правительства Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной "без предоставления каких-либо доказательств в подтверждение этого решения считается поспешным и необоснованным", сказал Кулеба.
"Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, приводит нас к выводу, что это скоординированные усилия по изоляции Украины", - отметил он.
Министр иностранных дел Маврикия Манеш Гобин заявил, что его страна надеется на "скорейшее и мирное разрешение конфликта".
"Наша позиция основывается на уважении территориальной целостности и суверенитета всех государств, больших и малых, нерушимости границ и необходимости воздерживаться от угрозы силой или ее применения против любого государства в соответствии с Уставом ООН", - сказал он.
25-26 июля повстанцы-туареги из движения CSP-PSD разбили колонну боевиков Группы Вагнера в Мали. Были убиты и ранены около 20 вагнеровцев, а выжившие в бою попали в плен. Вместе с тем, армия Мали заявила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что " монополия в сфере бандитской, пиратской деятельности российских ЧВК в мире подходит к концу".
Также он сказал, что "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников", сообщило Общественное.
Из высказываний Юсова власти Мали сделали вывод о причастности Украины к нападению. Военная хунта Мали решила разорвать дипломатические отношения с Украиной.
Британское издание The Times написало, что руководитель ГУР Кирилл Буданов с 2023 года планировал нападение на боевиков "Вагнера" в Мали, помогая повстанцам-туарегам.
В МИД Украины назвали решение Мали о разрыве дипотношений "недальновидным и поспешным".
В минувший вторник о разрыве дипломатических отношений с Украиной заявил Нигер, обвинив Киев в "поддержке террористических групп".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.