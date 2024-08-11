Кулеба о скандале с Мали: мы никогда не действовали против иностранных армий, кроме РФ

"Мы никогда не действовали против регулярной армии любой страны, кроме России. Мы не стремимся ни к каким конфликтам ни с одной африканской нацией. Наше дело – защитить Украину от российской агрессии", - заявил Кулеба журналистам в Порт-Луи, столице Маврикия, в четверг .

Решение правительства Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной "без предоставления каких-либо доказательств в подтверждение этого решения считается поспешным и необоснованным", сказал Кулеба.

"Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, приводит нас к выводу, что это скоординированные усилия по изоляции Украины", - отметил он.

Министр иностранных дел Маврикия Манеш Гобин заявил, что его страна надеется на "скорейшее и мирное разрешение конфликта".

"Наша позиция основывается на уважении территориальной целостности и суверенитета всех государств, больших и малых, нерушимости границ и необходимости воздерживаться от угрозы силой или ее применения против любого государства в соответствии с Уставом ООН", - сказал он.