RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба о скандале с Мали: мы никогда не действовали против иностранных армий, кроме РФ

Фото: Глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Вадим Ребрина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на вопрос о якобы помощи Украины малийским повстанцам в их нападении на наемников российской Группы Вагнера, во время которого якобы пострадали несколько военных армии Мали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы никогда не действовали против регулярной армии любой страны, кроме России. Мы не стремимся ни к каким конфликтам ни с одной африканской нацией. Наше дело – защитить Украину от российской агрессии", - заявил Кулеба журналистам в Порт-Луи, столице Маврикия, в четверг .

Решение правительства Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной "без предоставления каких-либо доказательств в подтверждение этого решения считается поспешным и необоснованным", сказал Кулеба.

"Тот факт, что правительство Нигера последовало примеру Мали, приводит нас к выводу, что это скоординированные усилия по изоляции Украины", - отметил он.

Министр иностранных дел Маврикия Манеш Гобин заявил, что его страна надеется на "скорейшее и мирное разрешение конфликта".

"Наша позиция основывается на уважении территориальной целостности и суверенитета всех государств, больших и малых, нерушимости границ и необходимости воздерживаться от угрозы силой или ее применения против любого государства в соответствии с Уставом ООН", - сказал он.

 

Нападение на колонну Вагнера в Мали и "причастность" Украины

25-26 июля повстанцы-туареги из движения CSP-PSD разбили колонну боевиков Группы Вагнера в Мали. Были убиты и ранены около 20 вагнеровцев, а выжившие в бою попали в плен. Вместе с тем, армия Мали заявила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона заявил, что " монополия в сфере бандитской, пиратской деятельности российских ЧВК в мире подходит к концу".

Также он сказал, что "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников", сообщило Общественное.

Разрыв дипотношений с Украиной

Из высказываний Юсова власти Мали сделали вывод о причастности Украины к нападению. Военная хунта Мали решила разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Британское издание The Times написало, что руководитель ГУР Кирилл Буданов с 2023 года планировал нападение на боевиков "Вагнера" в Мали, помогая повстанцам-туарегам.

В МИД Украины назвали решение Мали о разрыве дипотношений "недальновидным и поспешным".

В минувший вторник о разрыве дипломатических отношений с Украиной заявил Нигер, обвинив Киев в "поддержке террористических групп".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаМали