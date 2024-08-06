Минулого року ГУР України готувало напад на "вагнерівців" у Малі, - The Times

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов з 2023 року планував напад на бойовиків "Вагнера" у Малі, допомагаючи повстанцям-туарегам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Видання зазначає, що воєнна хунта Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною за підтримку повстанців у західноафриканській державі, які розгромили бойовиків угруповання найманців "Вагнера".

Видання послалося на документи Агентства національної безпеки США, згідно з якими українські розвідники планували атакувати бойовиків ПВК "Вагнера" під час їхніх закордонних місій.

Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що українські розвідники надали повстанцям "розвіддані - і не лише розвіддані - для проведення успішної військової операції".

Також повідомляється, що впродовж останнього року українські спецпризначенці також брали участь в операціях проти бойовиків "Вагнера" у Судані.

Юсов додав, що "ви побачите більше такого в майбутньому".

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення розірвати дипломатичні відносини з Києвом було "недалекоглядним і поспішним". Там назвали цей крок "гідним жалю" і заявили, що Малі пішла на це "без проведення ретельного вивчення фактів і обставин ... і без надання будь-яких доказів причетності України".