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Минулого року ГУР України готувало напад на "вагнерівців" у Малі, - The Times

Вівторок 06 серпня 2024 01:11
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Минулого року ГУР України готувало напад на "вагнерівців" у Малі, - The Times Фото: керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов з 2023 року планував напад на бойовиків "Вагнера" у Малі, допомагаючи повстанцям-туарегам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Видання зазначає, що воєнна хунта Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною за підтримку повстанців у західноафриканській державі, які розгромили бойовиків угруповання найманців "Вагнера".

Видання послалося на документи Агентства національної безпеки США, згідно з якими українські розвідники планували атакувати бойовиків ПВК "Вагнера" під час їхніх закордонних місій.

Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що українські розвідники надали повстанцям "розвіддані - і не лише розвіддані - для проведення успішної військової операції".

Також повідомляється, що впродовж останнього року українські спецпризначенці також брали участь в операціях проти бойовиків "Вагнера" у Судані.

Юсов додав, що "ви побачите більше такого в майбутньому".

Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення розірвати дипломатичні відносини з Києвом було "недалекоглядним і поспішним". Там назвали цей крок "гідним жалю" і заявили, що Малі пішла на це "без проведення ретельного вивчення фактів і обставин ... і без надання будь-яких доказів причетності України".

Розрив дипвідносин України з Малі

Наприкінці липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD розмістили матеріали про розгромлену колону найманців ПВК "Вагнер" у Малі. За їхніми даними, бойові дії відбулися 25 і 26 липня неподалік від кордону з Алжиром.

Втрати "Вагнера" в Малі є найтяжчими за межами України з 2018 року, коли під час зіткнення з американськими військами в Сирії було вбито до 200 бойовиків.

5 серпня стало відомо, що воєнна хунта Малі розірвала дипломатичні відносини з Україною. Перехідний уряд країни звинуватив Київ у підтримці повстанців-туарегів у розгромі колони малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера".

Детальніше про цей напад і про те, хто такі туареги, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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