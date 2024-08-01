У ГУР розповіли про наслідки нападу туарегів на "вагнерівців" у Малі

Після нападу повстанців-туарегів на терористів ПВК "Вагнера" у Малі спостерігаються "конкретні військові наслідки". Зокрема, Росія перекидає в країну своїх військових та терористів з інших частин Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Бачите, в різних куточках фігурує інформація. Був Судан, тепер Малі. Є ще країни, про які не було розголосу в ЗМІ поки що. Ось Сирія. Мова йде про те, що монополія у сфері бандитської, піратської діяльності російських ПВК у світі добігає кінця", - сказав Юсов.

Він зазначив, що у світі "з'являються сили, які можуть ставити цих злочинців на місце".

"Є іміджеві втрати. Є конкретні військові наслідки. Після подій в Малі вже відомо про перекидання туди російських військ та терористів з інших куточків Африки", - розповів представник ГУР.

За його словами, це змушує ворога відволікатися, витрачати сили та засоби, додаткові ресурси на захист власного контингенту.

"В цілому, дуже добрі процеси. Велика подяка тим сміливим людям, які роблять подібні операції в різних куточках світу. Зараз це лише набирає обертів, далі буде більше", - зазначив Юсов.