Кулеба: сейчас не стоит ожидать новых секторальных санкций против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас не стоит ожидать от Евросоюза введения новых секторальных санкций против России . Однако он призвал ЕС начать подготовку нового пакета ограничений, чтобы не терять времени.

Как пояснил Кулеба, начало разработки новых секторальных санкций будет иметь сдерживающий эффект на Россию, а также позволит не терять времени на их разработку в случае полномасштабной войны против Украины.

"Сейчас не надо их ожидать. Моя цель в Брюсселе была сказать очень простую вещь: уважаемые коллеги, начните подготовку секторальных санкций. Сам факт, когда российская разведка донесет Путину, что вы в принципе начали подготовку - это уже окажет сдерживающий эффект на Россию. А во-вторых, если все-таки начнется война, вы будете готовы мгновенно применить их против России", - сказал он.

Глава МИД добавил, что в начале российской агрессии против Украины Евросоюз также не спешил с введением секторальных санкций, но все резко изменилось после уничтожения рейса MH17.

"До уничтожения MH17 европейцы тоже не хотели слышать о серьезных секторальных санкциях. Но когда самолет сбили, то санкции были мгновенно введены. Сигнал Украины сейчас очень простой - не тратьте время, будьте готовы, потому что никто не может спрогнозировать, что в голове Путина",- подчеркнул Кулеба.

Отметим, секторальные экономические санкции являются более эффективным методом давления, ведь они, в частности, ограничивают доступ банков и компаний России к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС.