Нынешние санкции против РФ недостаточны, Кремль нашел в них лазейки, - Кулеба

Нынешние секторальные санкции против России недостаточны для того, чтобы демотивировать РФ от дальнейших агрессивных шагов . Поэтому сейчас нужно начать в ЕС дискуссию о введении новых ограничительных мер.

Об этом на брифинге для иностранных СМИ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Персональные санкции (против РФ, - ред.), введенные в последние годы, - это хорошо, они делают свою работу, но они недостаточны для того, чтобы демотивировать РФ от дальнейших агрессивных шагов", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Россия нашла лазейки в нынешних секторальных санкциях. Поэтому цель МИД сейчас - передать этот сигнал другим министрам иностранных дел в ЕС, чтобы они стали рассматривать возможность новых секторальных санкций.

"Даже факт того, что они начнут такую дискуссию, повлияет на Россию, потому что РФ боится экономических санкций", - подчеркнул министр.