Кулеба: зараз не варто очікувати на нові секторальні санкції проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зараз не варто очікувати від Євросоюзу введення нових секторальних санкцій проти Росії . Однак він закликав ЄС почати підготовку нового пакету обмежень, щоб не гаяти часу.

Як пояснив Кулеба, початок розробки нових секторальних санкцій матиме стримуючий ефект на Росію, а також дозволить не гаяти часу на їх розробку у разі повномасштабної війни проти України.

"Зараз не треба на них очікувати. Моя мета в Брюсселі була сказати дуже просту річ: шановні колеги, почніть підготовку секторальних санкцій. Сам факт, коли російська розвідка донесе Путіну, що ви в принципі почали підготовку - це вже матиме стримуючий ефект на Росію. А по-друге, якщо все-таки розпочнеться війна, ви будете готові миттєво застосувати їх проти Росії", - сказав він.

Глава МЗС додав, що на початку російської агресії проти України Євросоюз також не поспішав з введенням секторальних санкцій, але все різко змінилося після знищення рейсу MH17.

"До збиття MH17 європейці теж не хотіли чути про серйозні секторальні санкції. Але коли літак збили, то санкції було миттєво впроваджено. Сигнал України зараз дуже простий - не марнуйте час, будьте готові, бо ніхто не може спрогнозувати, що в голові Путіна", - наголосив Кулеба.

Зазначимо, секторальні економічні санкції є більш ефективним методом тиску, адже вони, зокрема, обмежують доступ банків і компаній Росії до первинних і вторинних ринків капіталу в ЄС.