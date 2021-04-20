ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба назвал условия для введения секторальных санкций против РФ

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 17:19
Кулеба назвал условия для введения секторальных санкций против РФ Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: РБК-Украина

Введение секторальных санкций против России зависит от времени и поведения Москвы. Эти ограничительные меры доказали свою эффективность.

Об этом на брифинге для иностранных СМИ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Секторальные санкции зависят от времени и поведения РФ", - сказал Кулеба.

Министр уточнил, что по результатам последних разговоров с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом можно сделать вывод о готовности Берлина и Парижа к такому шагу. "Они понимают эту реальность. На встрече между Зеленским, Макроном и Меркель все они согласились, что Россию надо сдерживать", - отметил Клеба, добавив, что Франция и Германия как члены ЕС уже имеют опыт введения секторальных санкций против РФ.

"То есть, это (введение секторальных санкций, - ред.) не будет созданием какого-то прецедента, это будет использованием инструмента, который доказал свою эффективность", - подчеркнул Кулеба.

Отметим, что секторальные экономические санкции, в частности, ограничивают доступ банков и компаний РФ к первичным и вторичным рынкам капитала в ЕС.

Напомним, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии заявление о провокации РФ и эскалации военных действий против Украины. В ней отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Соответствующее заявление подписали парламентарии из национальных делегаций Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польше, Швеции, Грузии, Румынии и Азербайджана.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС заявил, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Дмитрий Кулеба Санкции
NEWS
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
Четвертая волна коронавируса может быть более угрожающей из-за новых штаммов, - Радуцкий
DAILY
Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"
Сергей Щербина, Милан Лелич Александр Ткаченко: Я не совсем понимаю, что такое "украинский русский язык"