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Кулеба: мы не считаем, что Китай будет способствовать агрессии России против Украины

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 03:04
Кулеба: мы не считаем, что Китай будет способствовать агрессии России против Украины Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Киев не считает, что Китай будет способствовать агрессии России против Украины. Сближение двух стран не является новостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире ток-шоу "Свобода слова".

"Сближение России и Китая не новость. Тот документ, на который вы ссылаетесь, не сомневаюсь, что в части НАТО это была инициатива РФ, чтобы повысить ставки и градус давления. Но не забывайте, что у Китая есть свои интересы. Мы не видим оснований сейчас считать, что Китай будет способствовать российской агрессии против Украины", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее издание Bloomberg сообщило, что президент Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр. Якобы, чтобы "не затмить" событие.

Энтони Блинкен заявил, что проведение Олимпиады в Пекине никоим образом не будет мешать Российской Федерации в отношении Украины. Агрессор будет действовать в соответствии с "расчетами" Путина.

Позже госсекретарь США указал Китаю на риски в случае вторжения России в Украину. Это коснется мировой экономики и безопасности.

В пятницу в Пекине прошла встреча Путина и Си Цзиньпиня. По ее итогам лидеры РФ и Китая выступили с заявлением, в том числе по НАТО и "гарантиям безопасности" в Европе.

Подробнее о договоренностях Путина и Си Цзиньпиня - в материале РБК-Украина.

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Китай Дмитрий Кулеба
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