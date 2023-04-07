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Кулеба про саміт НАТО: будь-які рішення, які наблизять до членства, будуть успішним результатом

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Україна, П'ятниця 07 квітня 2023 22:29
Кулеба про саміт НАТО: будь-які рішення, які наблизять до членства, будуть успішним результатом Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImage)
Автор: Каріна Левицька

Всі рішення, що наближають приєднання України до Північноатлантичного альянсу, є успішним результатом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час телемарафону.

Говорячи про саміт НАТО, міністр закордонних справ заявив, що для України корисні всі рішення, що наблизять її до вступу в НАТО.

"Будь-яке рішення, яке означатиме, що від фрази "двері відкриті" ми переходимо до фрази "Україна на порозі членства в НАТО", буде вважатися успішним результатом", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість Альянсу виправити помилки Бухареста у 2008 році. Окрім того, президент Володимир Зеленський заявив, що держава буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.

До того ж генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Україна зможе приєднатися до Альянсу після перемоги.

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