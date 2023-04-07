Кулеба о саммите НАТО: любые решения, приближающие к членству, будут успешным результатом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебу во время телемарафона.

Говоря о саммите НАТО, министр иностранных дел заявил, что для Украины полезны все решения, которые приблизят ее к вступлению в НАТО.

"Любое решение, которое будет означать, что от фразы "дверь открыта" мы переходим к фразе "Украина на пороге членства в НАТО", будет считаться успешным результатом", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел считает, что саммит НАТО в Вильнюсе – это возможность Альянса исправить ошибки Бухареста в 2008 году. Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что государство будет бескомпромиссным на пути к членству в НАТО.

К тому же, генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украина сможет присоединиться к Альянсу после победы.

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